برازيليا 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسعبرت سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا عن تعازي المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ساو باولو.وأعربت السفارة عن تضامن المملكة مع البرازيل، وتمنياتها بالسلامة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //02:01ت م0005