عام / سفارة المملكة في برازيليا تعرب عن تعازي المملكة للبرازيل في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ساوباولو
الأحد 1444/8/6 هـ الموافق 2023/02/26 م واس
برازيليا 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس
عبرت سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا عن تعازي المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية، ولذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ساو باولو.
وأعربت السفارة عن تضامن المملكة مع البرازيل، وتمنياتها بالسلامة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين.
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