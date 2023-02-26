القاهرة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسأقيمت أمس السبت بمجمع صالات ملعب القاهرة الدولي، 6 مباريات في ختام جولات المجموعة الأولى والثانية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة التي تستضيفها مصر حالياً.وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى، عن فوز فريق الأهلي القطري على نظيره فريق السويحلي الليبي بنتيجة (3-1)، كما تغلب فريق كاظمة الكويتي على نظيره فريق الصداقة الفلسطيني بنتيجة (3-1)، وحقق النصر البحريني الفوز على نظيره فريق الميناء اليمني بنتيجة (3-1).وتمكن فريق الأهلي المصري ضمن مباريات المجموعة الثانية من الفوز على نظيره فريق الوكرة القطري بنتيجة (3-1)، كما تغلب فريق مصافي الشمال العراقي على نظيره فريق بني ياس الإماراتي بنتيجة (3-1)، وحقق فريق السيب العماني الفوز على نظيره فريق خيبل اليمني بنتيجة (3-2).بهذه النتائج، تصدر النصر البحريني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، يليه الأهلي القطري في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، فيما جاء كاظمة الكويتي في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.كما تصدر الأهلي المصري ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، يليه الوكرة القطري في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما جاء السيب العماني في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.// انتهى //02:22ت م0006