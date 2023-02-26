أبهـا 30 شعبان 1435هـ الموافق 28 يونيو 2014 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة العاشرة مساءً.// انتهى //07:33ت م0012