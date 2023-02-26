موسكو 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، سواحل جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى من روسيا.وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كم جنوب غربي قرية غولوفينو، وعلى عمق 63 كم تحت سطح البحر.ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.// انتهى //08:35ت م0015