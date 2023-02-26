الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسشيدت شركة المياه الوطنية، ممثلة في وحدة أعمال المياه بمنطقة المدينة المنورة خزانًا بسعة 5000م3 في مركز المندسة بتكلفة قاربت 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى تنفيذها لأعمال الموقع العام للخزان من مباني ومضخات ونظام اسكادا.وبيّنت الشركة أن المشروع يسهم في إيصال المياه إلى المستهلكين، والحفاظ على استمرارية ضخ المياه بمركز المندسة، مبينةً أن المشروع يأتي ضمن أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية بتغطيتها المزيد من أحياء المدن ومراكزها ومحفظاتها.// انتهى //09:54ت م0017