إسلام آباد 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسلقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 12 آخرون بجروح متفاوتة، جراء انفجار وقع اليوم في مدينة "باركهان" بإقليم بلوشستان.وأوضح مسؤول الشرطة في المدنية باركهان عبدالله كهوسة، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية ركنها مجهولون على جانب الطريق في السوق الرئيسي بالمدينة.من جانبه، أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان عبدالقدوس بزينجو التفجير، وأمر السلطات المحلية بتوفير المساعدة اللازمة للمصابين.// انتهى //10:06ت م0019