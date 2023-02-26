الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر أمانة المجلس بالرياض اليوم , بسفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول.وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة الخليجية – النرويجية، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2020م التي استهدفت تعميق الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات، كما تم مناقشة سير العمل في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، الموقعة في عام 2009م بين مجلس التعاون ورابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تعتبر النرويج إحدى أعضائها، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:22ت م0090