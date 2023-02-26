بغداد 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسثمَّن الاتحاد البرلماني العربي في التقرير الصادر عن اللجنة السياسية خلال أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين، عاليًا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لحل النزاعات الإقليمية والدولية وإرساء قيم السلام والتسامح والاعتدال.جاء ذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين، بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خلال رئاسته وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر، الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد.وأشار التقرير إلى أنه في ضوء تنامي الدبلوماسية السعودية ودورها المحوري الملموس في دعم مبادرات الحل السياسي، لا سيما المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في شهر مارس 2021م، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها، مشيدًا بقرار الهدنة والوقف الكامل لجميع العمليات العسكرية داخل اليمن الشقيق وعلى الحدود السعودية اليمنية.وفي إعلان بغداد رحب المجتمعون ببناء العراق الشقيق لدولته الحديثة، القائمة على مؤسسات وطنية ديمقراطية قادرة على دفع الأشقاء العراقيين باتجاه مزيد من التنمية والازدهار والتقدم، وذلك لأننا ندرك أهمية الدور العراقي وفاعليته على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وتشدّد على جدوى وفاعلية استمرار الحوار والتشاور بين الأشقاء.وأكد إعلان بغداد عزم وإصرار المجالس والبرلمانات في الدول العربية الأعضاء في الاتحاد على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، لتكون مؤثراً إيجابياً وفاعلاً في الدبلوماسية الرسمية للبلدان العربية، للنهوض بواقع الأمة العربية وتلبية طموحات الشعوب، وتحقيق التقدم والإصلاح والتنمية المستدامة، وتعزيز أسس العمل العربي المشترك والالتزام بمبادئ التضامن العربي، للوصول إلى أرضية مشتركة تؤسس امناً عربياً مشتركاً يسهم في محاربة الإرهاب وحماية المنطقة العربية واستقرارها، الأمر الذي يُشجع على المزيد من الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تعود بالخير والرفاه للشعوب العربية كافة.ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربيّ معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد بندر عسيري، وأعضاء المجلس اللواء الركن محمد العجاجي، والدكتور محمد العشري، والمهندس إبراهيم آل دغرير، وعدداً من المسؤولين في المجلس.// انتهى //16:23ت م0091