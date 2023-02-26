اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بأفغانستان
الأحد 1444/8/6 هـ الموافق 2023/02/26 م واس
كابل 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد .
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
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16:24ت م
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