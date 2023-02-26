كابل 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد .ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //16:24ت م0092