الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم ، سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة العربية السعودية باسكال غريكوار .وأكد البديوي خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وبلجيكا في ظل التحديات الإقليمية، لتكون أساساً قوياً وفعّالاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .كما استعرض اللقاء علاقات التعاون الخليجية - البلجيكية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأهمية تعزيزها مع مؤسسات الاتحاد التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها.// انتهى //16:24ت م0093