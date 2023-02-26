أعزاز 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا.وجرى أمس, توزيع 66 خيمة و50 حقيبة إيوائية و13 صنفًا من المواد الطبية في مدينة أعزاز بمحافظة حلب، استفاد منها 3.096 فردًا بواقع 516 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:27ت م0094