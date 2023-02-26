جندريس 06 شعبان 1444 ه الموافق 26 فبراير 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8.000 كيس فحم يزن 200 طن لأغراض التدفئة في بلدة جندريس بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 4.231 فردًا بواقع 800 أسرة من متضرري الزلزال.ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:27ت م0096