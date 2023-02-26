الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية توطيد علاقات التعاون الخليجية - اليابانية بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم مناقشة مستجدات الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012م، التي استهدفت تعزيز علاقات التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، والتنسيق بين الجانبين اعتماداً على القواسم والمصالح المشتركة.// انتهى //16:28ت م0097