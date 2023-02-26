جدة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واستعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية يوم غدِ، بشأن تصاعد وتيرة عدوان اسرائيل على مدينة نابلس وعموم أرض دولة فلسطين، الذي نتج عنه مؤخرًا ارتقاء 11 شهيدًا وسقوط عشرات الجرحى من المواطنين الفلسطينيين.ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف والجهود للتحرك مع المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم الاسرائيلية المتواصلة، والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.// انتهى //16:28ت م0098