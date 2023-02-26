الدوحة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.66 بالمئة، بواقع 69.59 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 541.56 نقطة.وتم خلال الجلسة تداول 96 مليونا و775 ألفا و142 سهما، بقيمة 293 مليونا و6 آلاف و701.984 ريال، نتيجة تنفيذ 9098 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //16:29ت م0099