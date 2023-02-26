الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة العربية السعودية انيبال قوميز توليدو.وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والمكسيك بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والمكسيك، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، في إطار ما تتضمنه مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في شهر مارس 2014م، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:35ت م0101