الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, القائم بأعمال سفارة جمهورية الفلبين لدى المملكة العربية السعودية روميل روماتو.وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الخليجية-الفلبينية في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والفلبين، ومناقشة التعاون القائم بين مجلس التعاون ورابطة دول شرق آسيا (أسيان) التي تنتمي جمهورية الفلبين إلى عضويتها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:45ت م0102