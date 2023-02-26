الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسأكد رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله الحربي،أن المملكة باتت رائدة وواجهة الأحداث الرياضية العالمية، وأثبت أبناؤها أنهم رواد في عملية تنظيم هذه الأحداث، بصورة تعكس ثقافة المملكة رياضياً، وتقديم كل حدث بالشكل الذي يليق به وبسمعته وشهرته عالمياً.جاء ذلك في تصريحٍ لـ"واس" قبيل انطلاق النزالات السبعة التي تستضيفها حلبة الدرعية مساء الليلة، بجانب النزال الأبرز والأهم "نزال الحقيقة"، الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلةً باتحاد الملاكمة، وموسم الدرعية، لافتاً الانتباه إلى المشاركة السعودية في هذا الحدث، من خلال أربعة ملاكمين سعوديين، سيواجهون في 4 نزالات ملاكمين من مختلف البلدان.ولفت الحربي النظر إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الرياضي السعودي، عبر استضافة المملكة منافسات عالمية، وتنظيم بطولات كبرى محلية، ستسهم في صناعة جيل رياضي سعودي سيضع له بصمة عالمية بعون الله في المستقبل القريب.وثمَّن رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لرياضة الوطن، التي تترجمها قيادة رياضية شابة ومحترفة، ممثلةً في صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية، متمنياً التوفيق للملاكمين السعوديين المشاركين في نزالات اليوم.// انتهى //21:24ت م0141