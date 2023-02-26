الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واساحتفى المركز الوطني للعمليات الأمنية اليوم، بيوم التأسيس الموافق الـ 22 من شهر فبراير من كل عام، الذي يمثّل ذكرى تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - قبل نحو ثلاثة قرون، وذلك بحضور قائد المركز العميد عبدالله بن فهد الفارس .وعبَّر منسوبو المركز عن فخرهم واعتزازهم بتاريخ المملكة الأصيل منذ عهد التأسيس عام 1727م حتى العهد الميمون والزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.واشتملت الفعاليات والبرامج التي شارك فيها منسوبو المركز كافة من عسكريين ومدنيين على خيمة شعبية والصقور والممتلكات التي تعبِّر عن تراث المملكة، إضافة إلى منطقة ترفيهية لأطفالهم الذين تزينوا بالأزياء الوطنية التقليدية، واختتمت بالصور التذكارية والهدايا.// انتهى //21:39ت م0142