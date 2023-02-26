الكويت 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واساختتم فريق الصقور السعودية مشاركته اليوم في العروض الجوية مع القوة الجوية الكويتية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت .وأوضح قائد فريق الصقور السعودية المقدم الطيار محمد الفارس، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس " أن المشاركة جاءت بتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله - لمشاركة الأشقاء بدولة الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني الكويتي الـ 62 .وأفاد الفارس أن فريق الصقور السعودي بمشاركة القوة الجوية الكويتيه، قدموا استعراضًا جويًّا بـ 7 طائرات من نوع هوك، شكلوا من خلالها أجمل اللوحات الفنية في سماء دولة الكويت الشقيقة، اشتملت على السيفين والنخلة شعار المملكة العربية السعودية وألوان علم دولة الكويت .وأكد المقدم الفارس أن مشاركة الفريق جسدت انطباعًا إيجابيًّا يعكس مدى عمق العلاقات الأخوية بين المملكة ودولة الكويت.الجدير بالذكر أن مشاركة فريق الصقور السعودية كانت على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري في احتفالات اليوم الوطني الكويتي، حيث أظهروا من خلالها المستوى العالي لقدرات ومهارات الطيارين السعوديين.// انتهى //21:41ت م0143