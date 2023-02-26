الدوحة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واستأهل فريق الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه الدحيل القطري بسباعية نظيفة في المبارة التي جمعتهما اليوم على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.وسجّل للهلال النيجيري أوديون إيغالو "سوبر هاتريك" (2، 10، 48، و63)، والمالي موسى ماريغا (14، و27)، وسالم الدوسري (38).ويلاقي الهلال في المباراة النهائية فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني.// انتهى //22:04ت م0146