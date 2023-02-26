الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل،وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لنادي الهلال؛ إدارةً ولاعبين وأجهزةً فنية وإدارية، بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد فوزه على فريق الدحيل القطري بسبعة أهدافٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.وأعلن سموُّه بهذه المناسبة تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريالٍ لكل لاعب من لاعبي الفريق، مؤكداً أن التأهل لنهائي القارة الآسيوية، للمرة الثانية على التوالي، وضمان وجود فريق سعودي كطرف في هذا النهائي القاري الكبير، يبين حجم التطور الذي تشهده كرة القدم السعودية، وتميز أنديتها على المستويين القاري والدولي، وهو ترجمة للدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، بمتابعة واهتمام صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد -أيدّه الله- الذي يقف خلف كل منجز لهذا الوطن.ودعا سموُّه - في ختام تصريحه- بالتوفيق لممثل الوطن الهلال في المباراة النهائية -بإذن الله- أمام فريق أوراوا الياباني، وتحقيق لقب هذه البطولة المهمة؛ لتضاف -بمشيئة الله- إلى سلسلة الألقاب والإنجازات التي حققتها الرياضة السعودية في مختلف الألعاب والرياضات، وعلى الأصعدة والمستويات كافة.// انتهى //22:05ت م0147