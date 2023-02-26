رياضي / مانشستر يونايتد يتوَّج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية
الأحد 1444/8/6 هـ الموافق 2023/02/26 م واس
لندن 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس
توِّج فريق مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب " ويمبلي".
وسجل هدفي مانشستر يونايتد في المباراة كاسيميرو في الدقيقة 33 ،وسفين بوتمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.
وهذه المرة السادسة في تاريخ مانشستر يونايتد الذي يحصل فيها على هذه البطولة.
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22:14ت م
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