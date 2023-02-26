لندن 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واستوِّج فريق مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون رد وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب " ويمبلي".وسجل هدفي مانشستر يونايتد في المباراة كاسيميرو في الدقيقة 33 ،وسفين بوتمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.وهذه المرة السادسة في تاريخ مانشستر يونايتد الذي يحصل فيها على هذه البطولة.//انتهى//22:14ت م0149