الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واساستقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس أساقفة فيينا الكاردينال كريستوف شونبرون.وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة في تعزيز الحوار والتسامح بين أتباع الأديان، والتأكيد على أهمية نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة سارة بنت عبدالرحمن السيد.// انتهى //22:32ت م0151