القاهرة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واستعادل منتخبا أوغندا وجنوب السودان، سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السويس الجديد، في ختام جولات مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 عاماً) التي تستضيفها مصر حالياً.كما تعادل منتخب الكونغو مع نظيره منتخب أفريقيا الوسطى، سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات نفس المجموعة.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد منتخب أوغندا إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقاً بفارق الأهداف عن منتخب الكونغو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فيما جاء منتخب جنوب السودان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبقي منتخب أفريقيا الوسطى في المركز الرابع بنقطة واحدة، ليودع البطولة من دور المجموعات.وتأهل بذلك منتخبا أوغندا والكونغو إلى ربع نهائي البطولة، بالإضافة إلى منتخب جنوب السودان كأفضل مركز ثالث.//انتهى//23:35ت م0156