الرياض 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واساحتفت المديرية العامة لحرس الحدود بمناسبة يوم التأسيس، بحضور مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من القيادات والموظفين.واشتمل الحفل على برامج وفعاليات؛ منها إقامة معرض بعنوان (سيرة ومسيرة يوم بدينا) تضمَّن مقاطع مرئية ومعروضات توضح مسيرة المملكة خلال ثلاثة قرون، وفقرة لفلكلور العرضة السعودية، ومحاضرة عن بعد بعنوان "يوم التأسيس وتاريخ الدولة السعودية الأولى.. يوم بدينا".وتأتي هذه الفعاليات ضمن برامج المديرية لترسيخ وتعزيز معاني الانتماء والولاء والمشاركة في المناسبات الوطنية كافة.// انتهى //23:44ت م0157