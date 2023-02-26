القدس المحتلة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واساُستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان اليوم- أن فلسطينياً في الثلاثينيات من عمره استشهد برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية زعترة بمدينة نابلس،التي اقتحمتها قوات الاحتلال والمستوطنين ونفَّذوا اعتداءات وحشية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لافتةً الانتباه إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 66 شهيداً.// انتهى//23:57ت م0159