القاهرة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واستغلَّب فريق بيراميدز المصري على ضيفه أسكو كارا التوجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.بهذا الفوز ، يرتفع رصيد بيراميدز إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أسكو كارا عند نقطة واحدة في المركز الرابع.وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة، حقَّق فريق الجيش الملكي المغربي فوزاً على ضيفه فريق فيوتشر المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة الرباط المغربية، ليرتفع رصيد الجيش إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند نقطتين في المركز الثالث.//انتهى//00:33ت م0001