الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسعدّ رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، لقاء دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن (الشراكة مع الاتحادات واللجان الرياضية السعودية) انطلاقة شراكة حقيقة مع المعنيين في القطاع الرياضي في المملكة وعلى وجه الخصوص الاتحادات واللجان الرياضية السعودية، لافتاً النظر إلى أن اتحاد الجامعات قام بدور كبير ومحوري في تطوير الرياضة الجامعية، خصوصاً في الثلاث سنوات الأخيرة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "هذا الدور تمثل في تقديم العديد من البرامج التي يمكن أن تسهم بفعالية كبيرة في تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة، خصوصاً ما يرتبط منها بالنشاط البدني والرياضي، فكان التوسع كبيرًا جداً في المسابقات المحلية وزيادة أعداد المشاركين في النشاط البدني والرياضي على مستوى المملكة، وكان للاتحاد دور مهم في احتضان وتطوير رياضة الفتيات ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة".وأكد الدكتور المزيني أن بيئة الرياضة الجامعية مهمة وذات ميزات واحتمالات نجاح عالية بإسهامها في دعم رياضة الوطن، حيث تحتضن هذه البيئة حوالي مليونين من شباب وفتيات الوطن في عمر الشباب 17 - 25 سنة، لذا عمل الاتحاد على بناء نموذج وطني للرياضة الجامعية متوائم مع أفضل الممارسات الدولية، ويُمكِّن الرياضة الجامعية من دعم رياضة الوطن، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب شراكة فاعلة من جميع أصحاب المصلحة لتحقيق زيادة أكبر في عدد الممارسين للنشاط الرياضي الترويحي والتنافسي وعدد الألعاب الممارسة وأنواعها، على أن تتاح الفرصة للجميع للمشاركة بجميع اهتماماتهم وأهدافهم الشخصية، وأن يتم تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، لذلك يأتي هذا اللقاء مع شركائنا في الاتحادات واللجان الرياضية السعودية ليعلن بداية عمل جاد في سبيل تحقيق الأهداف المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي في رؤية المملكة.ونوَّه رئيس اتحاد الجامعات بأهمية العمل المشترك مع الشركاء، من خلال ضمان تحقيق جملة من الفوائد التي تعود على الوطن، منها تحقيق كفاءة الإنفاق، وسرعة تحقيق النتائج المرجوة، كما سيسمح ذلك باستمرار التطوير وضمان الاستدامة، متمنياً أن يكون هذا اللقاء انطلاقة لشراكات تؤدي إلى مزيد من التطوير والتوسع في الرياضة الجامعية.يذكر أن اللقاء الذي تحتضنه الرياض اليوم الاثنين سيشهد حضور رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ليونز أيدر، والمدير العام للاتحاد باولو فيريرا، اللذين سيلقيان الضوء على جهود الاتحاد الدولي في نشر وتطوير الرياضة الجامعية، كما سيتطرقان إلى موضوع استضافة المملكة بطولات دولية جامعية لأول مرة؛ ليكون للمملكة دور محوري في الرياضة الجامعية الدولية.// انتهى //00:41ت م0002