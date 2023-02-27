مقديشو 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، وزيرَ الصحة الصومالي الدكتور علي حاجي آدم، ووزيرةَ الدولة للصحة مريم محمد حسين، وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد المنظمة إلى الصومال.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة حول المشاريع الصحية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //00:44ت م0003