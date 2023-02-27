القدس المحتلة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأدانت الرئاسة الفلسطينية الأعمال الإرهابية، التي ينفذها المستوطنون في قرى نابلس شمال الضفة الغربية، التي أسفرت أمس عن استشهاد فلسطيني وإصابة المئات، وحرق العشرات من المنازل والسيارات، والممتلكات الفلسطينية.وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا الإرهاب، ومن يقف خلفه، يهدف إلى تدمير، وإفشال الجهود الدولية المبذولة، لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة، مطالبة المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف إرهاب وجرائم المستوطنين، محذرة من انزلاق الأوضاع لمزيد من التدهور.// انتهى//01:14ت م0005