الجزائر 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم ، وزيرَ القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي،الذي يزور الجزائر حالياً.وجرى خلال اللقاء - وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية - بحث التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزه ،بالإضافة إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:03ت م0008