سياسي / رئيس أركان الجيش الجزائري يلتقي وزيرَ القوات المسلحة البريطاني
الاثنين 1444/8/7 هـ الموافق 2023/02/27 م واس
الجزائر 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس
التقى رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم ، وزيرَ القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي،الذي يزور الجزائر حالياً.
وجرى خلال اللقاء - وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية - بحث التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزه ،بالإضافة إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
03:03ت م
0008