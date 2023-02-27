القدس المحتلة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، شرق قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح،والعشرات بحالات اختناق، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرات انطلقت شرق مدينة غزة على مقربة من السياج الفاصل مع فلسطين المحتلة عام 1948، وذلك تنديداً بجرائم المستوطنين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وشهدت عدت مناطق في قطاع غزة، مسيرات منددة باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدينة نابلس، والتي أسفرت عن شهيد ومئات الجرحى، وإحراق العشرات من المنازل والمركبات الفلسطينية.// انتهى //03:48ت م0010