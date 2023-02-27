لندن 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بترقب لقاء رئيس الوزراء، ريتشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لين، لمناقشة بروتوكول إقليم أيرلندا الشمالية لما بعد بركيزيت.ونقلت الصحف أنباء عن ارتفاع حصيلة قتلى حادثة تحطم سفينة المهاجرين غير الشرعيين جنوب شواطئ إيطاليا إلى ٥٩ شخصاً، فيما تستمر جهود إغاثة الناجين والبحث عن الجناة.وتطرقت صحف الاثنين إلى انتظار الناخبين النيجيريين نتائج الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء عملية الاقتراع يوم السبت الماضي، وتوقع الإعلان الرسمي منتصف الأسبوع القادم.// انتهى //10:43ت م0030