الجزائر 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون مسؤولين في الحركات السياسية المعنية باتفاق السلام والمصالحة في مالي، مبرزة تأكيد قادة هذه الحركات العزم على المضي في تفعيل وتنفيذ الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر للحوار مع الحكومة المالية عام 2015.وعرجت على دعوة رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف حكومات بلدان منطقة الساحل إلى تبني خطة الجزائر من أجل تحصين المنطقة من العنف والجريمة المنظمة عبر دعم مشاريع تنمية دائمة لتعزيز قدراتها الوطنية وتمكينها من معالجة أسباب تفشي العنف والقضاء عليها.وتطرقت صحف الاثنين إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى تقديم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي إحاطته الرابعة أمام مجلس الأمن، معلناً تأكيد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، دعمها للحل الداخلي الليبي وخيار الانتخابات التي قررت الأطراف الليبية إجراءها قبل نهاية السنة الجارية.// انتهى //10:43ت م0031