الخرطوم 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تجديد وزير الخارجية السوداني علي الصادق خلال لقائه أمس، سفير روسيا الاتحادية لدى السودان فلاديمير جيلتوف موقف السودان المبدئي حول ضرورة حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية.وأخبرت عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين من الفيضانات في محلية المناقل بولاية الجزيرة في السودان شملت 250 حقيبة إيواء، استفاد منها 2,100 فرد.وأشارت صحف الاثنين إلى رصد وزارة الصحة السودانية 65 إصابة جديدة بحمى الضنك فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية المصابة بحمى الضنك 770 .ولفتت صحف السودان الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:19ت م0033