الدمام 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسدشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، برنامجاً تدريبياً لرفع الكفاءات وإعداد القادة، وتطوير قدرات ومهارات المراقبين في مجالات إدارة مراقبة البيئة، من خلال تحسين المشهد الحضري على مستوى المدن والمحافظات.وتضمنت أعمال البرنامج في انطلاقته خطة زمنية، وثلاث حقائب تدريبية أهمها مبادئ وأساسيات ومفاهيم المشهد الحضري والأرصفة والممرات تصميمها واحتياجاتها ومسارات الدراجات والعلامات الإرشادية، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري بالأحياء السكنية، التي تضم محاور عدة أهمها الساحات وعناصر الأثاث بالحي السكني، وتصميم الشوارع والمواقف، وبطاقة رصد المشهد الحضري لمركز المدن، وتحليل نتائج الرصد ومناقشة الحلول والمقترحات التصميمية.وعدَّ معاليه، مسار التدريب أهم البرامج المتميزة التي تستهدف تدريب المراقبين وتطوير مهاراتهم، من خلال إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وتقريب معايير الرصد لتوضيح عناصر التشوه التي تعطي المراقب مساراً قوياً لرصد هذه العناصر والإسراع في معالجتها، مشيراً إلى أن القطاع البلدي يعمل على رفع وتيرة التعاون مع جميع القطاعات لحل التحديات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في ملف تحسين المشهد الحضري، وتحقيق المستهدفات والتطلعات في هذا المجال.من جانبه، قدم وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعه الملك سعود بالرياض الدكتور ماجد حلواني، عرضاً مفصلاً عن البرنامج وآليات تنفيذه وإعداده، من خلال ٣ حقائب تدريبية، في جوانب مراكز المدن، والمناطق السكنية، والمناطق التراثية والأثرية، حيث جرى تصميم البرنامج لتحقيق الأثر الملموس في ملف تحسين المشهد الحضري.// انتهى //11:20ت م0034