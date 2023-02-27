القدس المحتلة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة المئات بجروح وحالات اختناق، وحرق عشرات المنازل والمركبات الفلسطينية من قبل المستوطنين، ونشر الخوف والرعب في قرى نابلس، بالإضافة إلى تنديد الرئاسة الفلسطينية بعدوان المستوطنين، وتأكيدها أن هذا العدوان يأتي لقطع الطريق على كل الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد.وتطرقت لردود الفعل الفلسطينية والعربية، المنددة بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي العنان للمستوطنين، لتنفيذ هجمات عدوانية على القرى والبلدات الفلسطينية، والدعوة لتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، بالإضاقة إلى عقد منظمة "التعاون الإسلامي" اليوم، اجتماعاً استثنائياً لبحث العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني، لافتة النظر إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والجهود للتحرك مع المجتمع الدولي، من أجل تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، والتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.وركزت صحف فلسطين على مواصلة الأسرى لليوم الثالث عشر خطواتهم النضالية، وذلك رفضاً لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحقهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.وسلطت الضوء على إقرار الاحتلال الإسرائيلي فرض "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، وقد أثار إقرار هذا القانون ردود أفعال فلسطينية غاضبة، ودعوات مؤسسات حقوقية للمنظمات الدولية بالتدخل العاجل، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى.// انتهى //11:24ت م0036