القدس المحتلة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسجدد مستوطنون اليوم، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي دفعت بتعزيزات عسكرية لمداخل البلدة القديمة في القدس، ونفذت عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار مدينة نابلس وقراها، بعد ليلة عصيبة عاشها أهالي المدينة، إثر تعرضهم لاعتداءات مكثفة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد فلسطيني، وجرح المئات، وإحراق عشرات المنازل، والمحال التجارية، والمركبات في قرى وبلدات مدينة نابلس، خاصة بلدة حوارة التي كانت مسرحاً لهجمات عنيفة من المستوطنين عليها.من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم، عن تعطيل الدراسة في مدارس جنوب مدينة نابلس، لحماية أرواح الطلبة والمدرسين، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل وحشي.// انتهى //11:25ت م0037