الفجيرة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساختتم المنتخب السعودي للكاراتيه أمس، مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج" المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في الإمارات برصيد 9 ميداليات منها 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين وذلك في منافسات القتال لفئة الناشئين والشباب والأولمبي، حيث حقق الميداليات الذهبية لفئة الناشئين اللاعبون سعد السيف في وزن -57 كغم، وعبدالله القحطاني في وزن -70 كغم، وفزاع الصيعري في وزن +70 كغم، بينما حقق الميدالية الفضية اللاعب مهدي المنجم في وزن -57 كغم.وفي فئة الشباب حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كغم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كغم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كغم.وفي درجة الأولمبي حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كغم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كغم.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري القيادة الرشيدة - أيدها الله - وسمو وزير الرياضة وسمو نائبه ، مشيدًا بدعمهما ومتابعتهما المستمرة عن كثب، والتي كان لها الفضل بعد الله في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي، وجعلنا نشاهد أبطالًا بمختلف الفئات والأوزان.// انتهى //11:26ت م0038