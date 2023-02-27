رياضي / الكاراتيه السعودي يظفر بـ9 ميداليات في بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج"
الاثنين 1444/8/7 هـ الموافق 2023/02/27 م واس
الفجيرة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس
اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه أمس، مشاركته في منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه "يوثليج" المقامة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في الإمارات برصيد 9 ميداليات منها 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين وذلك في منافسات القتال لفئة الناشئين والشباب والأولمبي، حيث حقق الميداليات الذهبية لفئة الناشئين اللاعبون سعد السيف في وزن -57 كغم، وعبدالله القحطاني في وزن -70 كغم، وفزاع الصيعري في وزن +70 كغم، بينما حقق الميدالية الفضية اللاعب مهدي المنجم في وزن -57 كغم.
وفي فئة الشباب حقق اللاعب سلطان القحطاني الميدالية الذهبية في وزن -61 كغم، واللاعب علي مقري الميدالية الفضية في وزن -68 كغم، بينما حقق اللاعب ريان العطوي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها بوزن -55 كغم.
وفي درجة الأولمبي حقق اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية في وزن +84 كغم، واللاعب عبدالله آل سالم الميدالية البرونزية في وزن +67 كغم.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري القيادة الرشيدة - أيدها الله - وسمو وزير الرياضة وسمو نائبه ، مشيدًا بدعمهما ومتابعتهما المستمرة عن كثب، والتي كان لها الفضل بعد الله في جني الثمار وتحقيق النجاحات السعودية، مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي، وجعلنا نشاهد أبطالًا بمختلف الفئات والأوزان.
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11:26ت م
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