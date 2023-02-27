نجران 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واستمكن أطباء جراحة الوجه والفكين في مركز طب الأسنان التخصصي بمنطقة نجران من إنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 20 عاماً تعاني من اضطرابات نادرة في تشكل ونمو الأسنان أدت إلى فقدان جميع أسنانها، وذلك نتيجة للخلع في عمر السابعة عشر مما أدى لضمور بشكل كبير في عظم الفك العلوي والسفلي.وبينت صحة نجران أن المريضة خضعت لبرنامج علاجي حيث قرر الأطباء التدخل جراحيًا لإعادة التأهيل الكامل ابتداءً من تطعيم الفك بواسطة زراعة عظم تحت التخدير العام تمكن من خلاله الكادر الطبي من إجراء عملية ناجحة للتطعيم العظمي -بفضل من الله- وبعد قرابة الـ 6 أشهر بدأت المرحلة الثانية من إعادة التأهيل التي جرى فيها 11 زراعة لكلا الفكين العلوي والسفلي تحت التخدير العام حيث تبقى لها فترة الالتئام العظمي الذي يتطلب مدة 60 يومًا ويليها البدء في مرحلة التركيبات الثابتة والمريضة حاليًا بصحة جيدة -والله الحمد-.يذكر أن مركز طب الأسنان التخصصي قدم خدماته خلال العام الماضي لـ54198 مراجعًا وعلاج العصب لـ 7473 مريضًا، إضافة إلى تقديم خدمات التركيبات الثابتة لـ 5042 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من التركيبات المتحركة 1587 وفي تخصص زراعة الأسنان استفاد 663، وقدمت خدمات الفحص والتشخيص لـ 5843و 1825 مستفيدًا من فحوصات صحة الفم،وأجرى أطباء جراحة الوجه والفكين عمليات متنوعة لـ 5111 مريضًا وعمل تقويم الأسنان لـ 9233مراجعًا، فيما تم تقديم خدمات طب أسنان الأطفال لـ 3269 طفلًا.// انتهى //11:32ت م0039