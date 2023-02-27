بغداد 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية بلقاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بالسفيرة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي لبحث العلاقات بين البلدين والتشاور حيال القضايا المشتركة ومشاركة العراق في مؤتمر المياه المقرر عقده في نيويورك لإيجاد حل لمشكلة شحة المياه في العراق.وأبرزت الصحف لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية، والمصرفية ومناقشة خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي.وأوردت أن العراق يقود حراكا برلمانيا عربيا لإعادة سوريا لمحيطها العربي.وتناولت الصحف مقتل 17 إرهابيا في صحراء الأنبار بعملية مهمة وخاصة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.وتطرقت الصحف العراقية إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن استشهاد فلسطيني في نابلس وإصابة آخرين في الضفة والخليل بنيران قوات الاحتلال وهجمات المستوطنين اليهود.// انتهى //11:40ت م0043