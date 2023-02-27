جدة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسقدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، مجموعة من الخدمات المساعدة على تأهيل الأسر المنفصلة وأبنائهم بعد الطلاق، من خلال 9096 برنامجًا خلال العام الماضي، تميزت بالتكامل بين المبادرات، بجانب إحداث أثر اجتماعي في حياة هذه الأسر.وأفاد مدير عام الجمعية محمد آل رضي، أن الجمعية دربت العام الماضي من خلال أكاديمية الحياة 409 سيدات مطلقات، فيما قدمت الإرشاد المهني الريادي لـ71 سيدة، وساعدت 19 سيدة أخرى للحصول على وظيفة لتحقق لهن الاستقرار المادي وإعالة أسرهن، إضافة إلى مساعدة لـ223 سيدة مطلقة معيلة لأسرتها، كما مكنت الجمعية 15سيدة من إنشاء وإطلاق مشاريعهن الخاصة المدرة للدخل من خلال حصولهن على القرض الحسن.وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها الجمعية للمرأة المطلقة، تهدف إلى تمكينها وتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج عبر مسارات الأكاديمية المهنية والريادية، إلى جانب ما توليه الجمعية للأسر المنفصلة من الرجال والسيدات وأبنائهم، ممن هم في حاجة إلى الدعم النفسي.//انتهى//14:15ت م0082