اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 سلة غذائية في مدينة مهترلام مركز ولاية لغمان بأفغانستان
الاثنين 1444/8/7 هـ الموافق 2023/02/27 م واس
كابل 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022- 2023م .
وجرى أمس توزيع 1,000 سلة غذائية في مدينة مهترلام مركز ولاية لغمان في أفغانستان، استفاد منها 6,000 فرد .
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان .
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14:17ت م
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