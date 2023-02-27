كابل 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان للعام 2022- 2023م .وجرى أمس توزيع 1,000 سلة غذائية في مدينة مهترلام مركز ولاية لغمان في أفغانستان، استفاد منها 6,000 فرد .ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان .// انتهى //14:17ت م0084