الدمام 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسأرست أمانة المنطقة الشرقية، مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة رفع المركبات والمعدات والهياكل المعدنية والتالفة، والاستفادة منها بمحافظة الخفجي، للرفع من مستوى النظافة العامة، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف إلى إزالة المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام، وذلك ضمن معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتخلص من هذه الهياكل والسيارات.وأشارت إلى أن آلية المشروع تكمن في إشعار ملاك المركبات من خلال وضع الملصقات التحذيرية على السيارة التالفة والهياكل بالشوارع، لإعطائهم مهلة بإزالتها أو يتم رفعها من قبل المتعهد وحجزها على نفقة صاحبها وخلال مدة معينة من حجزها يحق للمتعهد التصرف بالهيكل بعد انقضاء المدة المحددة في حالة عدم حضور ملاكها.ودعت أمانة الشرقية، أصحاب المركبات التالفة والهياكل ضرورة التعاون بإزالة السيارات التالفة والهياكل من شوارع الأحياء السكنية من قبل ملاكها والتي تشكل تشوهاً بصرياً للمحافظة، وتحول بعضها إلى مواقع لتكدس النفايات في بعض المواقع .// انتهى //14:27ت م0087