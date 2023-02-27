حائل 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع هيئة التراث بمنطقة حائل الدكتور يحيى بن ناصر الفريدي.ونوه سموه بأهمية برامج العناية بالآثار والتعريف بها، والعمق الأثري والمخزون التراثي في المنطقة والدور الذي تقوم به الهيئة، مشيراً إلى موقعي الرسوم الصخرية في جبة والشويمس المسجلان في لائحة التراث العالمي باليونسكو، مبدياً تفاؤله بمستقبل المواقع والبرامج الأثرية والتراثية بالمنطقة في ظل دعم القيادة ووفق رؤية المملكة 2030.من جهته استعرض الدكتور الفريدي جانباً من خطط فرع الهيئة بالمنطقة للمشاريع الحالية والمستقبلية، منوهاً بدعم سمو أمير حائل ومساندته لأعمال وبرامج الفرع بالمنطقة.// انتهى //14:39ت م0091