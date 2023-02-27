الطائف 07 شعبان 1444 ه الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف بمكتبه اليوم, مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي عبد الله الحارثي وعددًا من منسوبي الهيئة.واطّلع سموه خلال اللقاء, على برامج الخدمات الإسعافية وآلية البلاغات، وجهود الهيئة في مجالات التطوع، والتدريب، والمشاريع، مشيدًا بالدور الكبير والجهود والخدمات التي تُقدّمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى, مشيرًا إلى ما توليه القيادة الرشيدة من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.وفي الختام كرّم سمو محافظ الطائف مدير ومنسوبي الهيئة المرافقين في اللقاء نظير جهودهم في العام المنصرم 2022م.// انتهى //14:59ت م0093