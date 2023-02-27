الباحة 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسرأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمقر الإمارة اليوم، اجتماع مناقشة المشاريع البلدية بمحافظة بلجرشي، بحضور محافظ بلجرشي نايف الهزاني, ورئيس بلدية بلجرشي المهندس محمد الصعيري, ورئيس بلدية بني كبير المهندس ماجد الغامدي.وشاهد سموه في بداية الاجتماع عرضًا مرئيًا حول المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في محافظة بلجرشي ومراكزها، مشيدًا بالجهود المبذولة حيال معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة والمتأخرة مع ارتفاع مؤشر الأداء فيها، حاثًا على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات البلدية المتميزة وسرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في موعدها، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من دعم وعناية بكل ما يهم راحة المواطنين والمقيمين.وشدّد سموه على تكثيف الجهود لدعم ملف الاستثمار بالمحافظة, والحرص على توزيع الخدمات وإيصالها لجميع المواطنين والمقيمين في جميع المراكز والقرى، مع التأكيد على متابعة مشروع القرى التراثية من قبل غرفة عمليات متابعة المشاريع بالإمارة وقياس الإنجاز لتوصيات هذا الاجتماع.فيما ثمّن محافظ بلجرشي ورؤساء البلديات, لسمو أمير المنطقة دعمه لجميع الخدمات المقدمة في المحافظات كافة, مؤكدين الحرص على تنفيذ توجيهات سموه وتوجيهها بالكامل لخدمة المواطن والمقيم بما يتواءم مع خطط الوزارة المستقبلية.// انتهى //15:01ت م0095