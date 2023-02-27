نجران 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في جلسته الأسبوعية "الاثنينية" بديوان الإمارة اليوم ، مسؤولي عدد من الجهات المدنية والعسكرية والجهات الخاصة والأهلية وعددا من الإعلاميين بالمنطقة.وأكد سموه خلال اللقاء أن يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز بعمق تاريخ الدولة السعودية منذ نشأتها على يد الإمام محمد بن سعود –رحمة الله-، قبل ثلاثة قرون، لترسي دعائم الوحدة والأمن في المنطقة، مستمدة منهجها من القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، منوهاً بما تشهده المملكة من نمو متسارع، وتطور مطرد، ما تحظى به من شعب مؤمن عظيم أبيّ، يثبت ولا يزال يثبت إلى اليوم أنه عصي على أعداء الوطن، متمسكاً بقيادته التي سخرت ما لديها لخدمة أبنائها، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه الدولة ولاة أمرها وشعبها وأمنها وأمانها .وأطلق سمو أمير نجران الحملة الإعلامية بعنوان "هذه نجران"، وقال "نعم هذه هي نجران على حقيقتها، هذا هو تاريخها وحضارتها وثقافتها، والأبرز من ذلك.. هذا هو مجتمعها الكريم الذي يشكل وجهًا من أوجه الشعب السعودي العظيم"، لافتاً إلى تعدد الثقافات بالمنطقة من محافظة شرورة إلى بدر الجنوب وتنوع تضاريسها وأوديتها وجبالها وصحرائها .وتهدف الحملة الإعلامية إلى التعريف بمنطقة نجران ومحافظاتها، وما تتمتع به من مواقع سياحية وأثرية وتاريخية، وموروث شعبي وصناعات حرفية، إضافة إلى إبراز الهوية النجرانية والمواقع التجارية والاستثمارية عبر منصات التواصل الاجتماعية الرسمية، ويشارك بها الجهات الحكومية والأهلية والمواطنين والمقيمين والزوار وتستمر حتى نهاية العام الجاري 2023 .// انتهى //16:19ت م0119