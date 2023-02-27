الرياض 07 شعبان 1444 هـ الموافق 27 فبراير 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية بيريك آرين.وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية تطوير وتنمية العلاقات الخليجية-الكازاخستانية في المجالات كافة، بما يسهم في تحقيق المصالح ومجالات التعاون المشترك، إلى جانب استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية كازاخستان في المجالات كافة على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في أكتوبر 2021م، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:20ت م0120